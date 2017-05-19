Де Мистура: встречи в Женеве могут стать помочь объединиться оппозиции

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Новые технические встречи могут стать возможностью для объединения платформ оппозиции Сирии в единую группу, сообщил журналистам спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

"Это может быть дополнительным элементом объединения оппозиции", — сказал он.

В то же время де Мистура отметил, что с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии (ВКП) пока не удалось прийти к согласию относительно формата технических встреч экспертов. Но работа с ними продолжится.

"Оппозиционные группы, по крайней мере, на уровне технических дискуссий хотят и могут работать вместе", — сказал он.

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