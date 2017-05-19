Джаафари заявил, что Дамаск готов продолжить работу в Женеве после Рамадана

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари во время встречи по Сирии в Астане. 4 мая 2017

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Делегация правительства Сирии готова вернуться к работе на переговорах в Женеве после окончания Рамадана, заявил РИА Новости глава делегации Дамаска Башар Джаафари.

"Мы проинформировали спецпосланника, что будем готовы вернуться обратно (на переговоры) после Рамадана", — сказал он.

Священный для мусульман месяц Рамадан начинается 26 мая и продлится до 24 июня. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура ранее заявил, что должен проконсультироваться с генсеком всемирной организации по дате нового раунда, однако он может состояться "где-то в июне".

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