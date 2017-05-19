В ООН после удара коалиции в Сирии призвали не усугублять страдания людей

ООН, 19 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. В ООН не располагают дополнительной информацией об ударе по проправительственным силами в Сирии, сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. После авиаудара сил американской коалиции во всемирной организации призвали не усугублять страдания населения страны.

"Мы осведомлены о сообщениях СМИ о том, что коалиция по борьбе с ДАИШ (ИГ, запрещена в РФ) нанесла удар по конвою сирийской армии и проправительственных отрядов на юге Сирии. Мы не можем независимо подтвердить эти сообщения", — сказал Хак в пятницу.

Он призвал не допустить эскалации конфликта, напомнив позицию ООН о безальтернативности его политического решения. "Мы призываем к сдержанности во избежание любых действий, которые могут усугубить страдания людей", — сказал Хак на брифинге.

Коалиция во главе с США в четверг вечером нанесла авиаудар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США. Коалиция включила эту атаку в перечень ударов по группировке "Исламское государство".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что удар США по правительственным силам Сирии противозаконен и нарушает суверенитет страны. Он также рассказал, что, по некоторым сообщениям, в результате удара погибли несколько десятков мирных граждан, Москва проверяет детали произошедшего.

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