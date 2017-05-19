Пентагон: в Сирии знали о присутствии войск коалиции в районе Ат-Танфа

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Присутствие войск коалиции во главе США и их союзников в районе населенного пункта Ат-Танф в Сирии не было секретом для проправительственных сил, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Авиация коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия этих отрядов "угрожающими силам коалиции". В Пентагоне сообщили, что удар был нанесен по колонне, которая вошла в "зону предотвращения конфликтов", где находились вооруженные формирования, поддерживаемые США.

"Коалиция действовала в районе несколько месяцев, и мы занимались предотвращением конфликтов при операциях несколько недель. Наше присутствие в Ат-Танфе не было чем-то новым, как и не было секретом", — сказал представитель пресс-службы Пентагона.

Минобороны Сирии сообщило, что в районе Ат-Танфа атакованы были позиции сирийской армии в пустыне, что привело "к жертвам и материальному ущербу". В Москве назвали действия коалиции США "совершенно неприемлемыми", поскольку они нарушают суверенитет Сирии.

Ранее в минобороны США заявляли, что контакты между американскими и российскими военными осуществляются в рамках меморандума о предупреждении конфликтов в Сирии, прямой связи с сирийскими военными или их союзниками у США нет.

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