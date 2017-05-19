Пентагон не знает о погибших мирных жителях от удара по просирийским силам

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Министерство обороны США не располагает информацией, что в результате удара по проправительственным силам в Сирии в четверг погибли мирные жители.

"У нас нет никаких данных о том, что были жертвы среди мирного населения", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что детали удара уточняются, но, по некоторым сообщениям, в результате удара могли погибнуть несколько десятков местных жителей.

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