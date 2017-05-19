Постпред РФ при ООН в Женеве обсудил с делегацией Дамаска итоги "Женевы-6"

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при женевском офисе ООН Алексей Бородавкин обсудил с главой делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башаром Джаафари итоги шестого раунда переговоров, сообщило постпредство в официальном микроблоге в Twitter.

"Бородавкин встретился с главой делегации сирийского правительства Башаром Джаафари для обсуждения предварительных результатов шестого раунда межсирийских переговоров", — говорится в сообщении.

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