Лавров об ударе США в Сирии: размывается понимание о борьбе с терроризмом

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Россию тревожит, что начинает размываться общее понимание о необходимости объединения усилий против террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас очень тревожит, что начинает размываться общее вроде бы вырисовывавшееся понимание о необходимости объединять усилия всех, кто реально противостоит на земле и в воздухе террористам ИГИЛ * и бывшей "Джабхат-ан-Нусре"*", — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать удар коалиции США по правительственным силам Сирии.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.