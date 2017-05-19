Лавров об ударе США в Сирии: размывается понимание о борьбе с терроризмом

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Россию тревожит, что начинает размываться общее понимание о необходимости объединения усилий против террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.ИГИЛ* и бывшей "Джабхат-ан-Нусре"*", — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать удар коалиции США по правительственным силам Сирии.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.