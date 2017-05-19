Лавров рассказал, что означает удар коалиции в Сирии

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Москва видит в ударе коалиции во главе с США по правительственным силам Сирии стремление развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов на борьбу против сирийского правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вновь мы наблюдаем желание "Джабхат-ан-Нусры"* и тех, кто с ней сотрудничает, оставлять (деятельность группировки) за рамками военной деятельности коалиции. Вновь и вновь видим стремление и подтверждение этому стремлению в том, что касается развернуть оппозиционеров и некоторых экстремистов, в том числе из "Джабхат-ан-Нусры"*, на борьбу против законного правительства Сирии", — сказал он журналистам, комментируя удар коалиции США по правительственным силам Сирии.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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