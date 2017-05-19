Лавров прокомментировал закон в США о наказании за сотрудничество с Асадом

НИКОСИЯ, 19 мая — РИА Новости. Принятие палатой представителей США закона о наказании за сотрудничество с сирийским правительством уводит в сторону от задачи недопущения захвата Сирии террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все это, конечно, происходит (удар коалиции США по правительственным силам в Сирии) на фоне нарастающих призывов из Вашингтона и из ряда других западных столиц к тому, чтобы прекратить всякие контакты с Башаром Асадом. В американском конгрессе (в палате представителей США), как вы знаете, уже принят закон, который требует наказывать всех, кто сотрудничает с законным правительством Сирии. Конечно, все это нас уводит в сторону от сирийского урегулирования и от главной задачи в рамках этого урегулирования — недопущения захвата Сирии и других частей Ближнего Востока террористами", — сказал он журналистам.

"Это, по сути дела, потакание террористам, то, что мы сейчас слышим в отношении позиции Вашингтона по Сирии", — отметил глава МИД РФ.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа.