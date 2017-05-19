Делегация властей Сирии в Женеве сосредоточится на борьбе с терроризмом

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Делегация властей Сирии на межсирийских переговорах в Женеве отдает приоритет теме борьбы с терроризмом, заявил журналистам глава делегации Башар Джаафари.

"Мы хотим сосредоточиться на борьбе с терроризмом, в том числе международным. Да, мы обсуждаем сложные международные вопросы, однако это не препятствует упоминанию на этих переговорах терроризма со стороны правительств и государств", — заявил дипломат после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Четыре "корзины", которые предложил участникам межсирийских переговоров де Мистура, включают вопросы терроризма, конституции, выборов и переходного управления в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>