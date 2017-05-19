В Сирии ждут представителей России и Ирана

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Глава делегации властей Сирии на межсирийских переговорах в Женеве Башар Джаафари заявил, что надеется на обсуждение с представителями РФ и Ирана в Дамаске способов реализации договоренностей о зонах деэскалации в Сирии, так как инструментов для этого пока нет.

"Достигнутые в Астане договоренности о зонах деэскалации касаются определенных районов, а не всей Сирии. Инструменты реализации этого соглашения пока не разработаны. Мы ожидаем, что наши российские и иранские союзники прибудут в Дамаск и изучат способы реализации соглашения", — заявил Джаафари журналистам.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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