США
19.0519 мая12:43МСК
USD57.47+0.73
EUR64.00+1.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Удар коалиции в САР: гибель сирийских военных и осуждение России

12:3819.05.2017
(обновлено: 12:39 19.05.2017)
0770
© AP Photo / Hassan AmmarПанорама Алеппо, Сирия. Архивное фотоПанорама Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Военные действия против сирийских вооружённых сил являются неприемлемыми, они нарушают суверенитет страны и влияют на перспективы политического урегулирования в арабской республике, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, комментируя последний удар коалиции США и союзников по позициям армии Сирии.

Бойцы сирийской армии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
При авиаударе коалиции погибли сирийские военные
Авиация коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия правительственных отрядов "угрожающими силам коалиции".

Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против ВС Сирии. В апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру Башару Асаду.

"Реальные цели коалиции"

Коалиция нанесла удар по правительственным позициям вечером в четверг, однако Дамаск официально подтвердил факт атаки только утром в пятницу.

"Так называемая коалиция в 16.30 (в четверг) атаковала позицию сирийской армии на трассе Ат-Танф в сирийской пустыне, что привело к жертвам и материальному ущербу", — говорится в заявлении минобороны Сирии, поступившем в РИА Новости.

В ведомстве отметили, что действия коалиции во главе с США показывают реальные цели Запада, которые реализуются под предлогом борьбы с терроризмом.

"Сирийская армия реально воюет против террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*… те, кто заявляет, что воюет против терроризма, должен направить свои удары на них, а не по единственной легитимной сирийской армии, которая воюет с терроризмом вместе со своими союзниками и друзьями", — отмечается в документе.

Реакция России

Удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. Гатилов, который сейчас находится в Женеве, комментируя атаку, отметил, что любые военные действия, влекущие обострение обстановки, влияют на ход политического процесса в Сирии.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В МИД России заявили о необходимости добиться деэскалации в Сирии
"Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса. Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии", — сказал он.

Гатилов добавил, что действия против сирийских ВС — "это не операция против ИГ* и "Джебхат Ан-Нусры"*.

При этом он напомнил, что за день до удара по сирийским военным был также нанесён удар по мирным жителям, такие действия неприемлемы. "Буквально за день до этого был нанесен удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны: проправительственные силы якобы зашли в "зону предотвращения конфликтов", где находились "партнеры США" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом в ведомстве пояснили, что к "зонам деэскалации", о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.

Авиаудар, нанесенный США по проправительственным силам в Сирии, нельзя считать случайностью, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Турция считает важным, чтобы ООН контролировала зоны деэскалации в Сирии
"Авиаудар, нанесенный коалицией во главе с США в четверг по проправительственным силам в Сирии, уже нельзя считать случайностью или ошибкой. Это умышленное действие, последствия которого еще предстоит оценить", — написал сенатор в Facebook в пятницу.

Косачев также прокомментировал объяснение, которое дал действиям своей авиации глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Он заявил буквально: "Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска", — напомнил Косачев.

"То есть США буквально признают, что наносят удары по проправительственным силам суверенного государства, защищая свои собственные военные подразделения, которые находятся там нелегально, без мандата Совбеза ООН или приглашения властей страны. По сути, являясь оккупационными силами. И стороной конфликта", — подчеркнул законодатель.

Получается, США сами дают повод рассматривать этот "кейс" в Совбезе ООН, ибо любая риторика про необходимость "сдерживать режим (Башара) Асада" и тому подобное не может служить обоснованием для ракетных атак против тех, кто сражается с экстремистами, находящимися вне закона и вне международного права, указал Косачев.

Случайные и неслучайные удары

Официально заявленная Вашингтоном цель борьбы с ИГ* далеко не в первый раз расходится с ситуацией "на земле", когда под удар американцев попадают те, кто, по их же оценкам, террористами не являются. За время проведения США и союзниками военной кампании на территории Сирии произошло несколько как случайных, так и преднамеренных ударов коалиции по позициям сирийских войск.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Слуцкий прокомментировал удар коалиции по правительственным силам в Сирии
Так, 17 сентября 2016 года самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по сирийским войскам, находившимся в окружении ИГ* в районе аэродрома Дейр-эз-Зора. По данным сирийского правительства, погибли 83 человека, более 100 были ранены. После нанесения ударов боевики ИГ* перешли в наступление на позиции армии Сирии.

Позднее бригадный генерал Ричард Коу, отвечавший за расследование обстоятельств сентябрьского ЧП в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил журналистам, что бомбардировка сирийских военных стала следствием "печальной ошибки", которая произошла в основном из-за человеческого фактора.

Коу также констатировал: российским военным пришлось ждать 27 минут для того, чтобы передать американской стороне информацию о позициях войск САР. По его словам, офицер, с которым российские военные "обычно поддерживали связь, в тот момент не был доступен". Таким образом по вине американской стороны меморандум о предотвращении инцидентов в тот момент не сработал.

Никаких серьезных изменений в ходе операции США и их союзников в Сирии после инцидента не произошло.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
© AFP 2017
Пентагон заявил, что США не расширяют свое участие в сирийском конфликте
Принципиально другой характер имел ракетный удар США в апреле этого года по авиабазе Шайрат. Поводом для него стали сообщения о химической атаке, которую якобы совершили самолеты ВВС Сирии против мирных жителей в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) тогда заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Несмотря на то, что обвинения оппозиции были бездоказательными, президент США Дональд Трамп не стал дожидаться какого-либо расследования и отдал приказ нанести удар по авиабазе, с которой, как утверждала американская разведка, вылетали на бомбардировку сирийские самолеты. В общей сложности 7 апреля с эсминцев США в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет. Однако, по данным российских военных, далеко не все они достигли цели. Авиабаза возобновила работу уже на следующий день. Прибывшие на место происшествия журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости, не обнаружили каких-либо следов химического оружия, которое, по заявлению Вашингтона, хранилось там.

Позднее США фактически заблокировали инициативу Россию по проведению международного расследования событий в Хан-Шейхуне. Организация по запрещению химического оружия пока не публиковала каких-либо выводов о произошедшем.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Amer Almohibany
Удар по проправительственным отрядам в Сирии в коалиции объяснили "угрозой"
Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

В то же время командование сирийской армии заявляло, что у боевиков ИГ* и других террористических групп есть химические вещества, которые могут применяться как оружие массового поражения. Это подтверждали и в коалиции США, и власти Ирака, где были зафиксированы несколько химатак.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена