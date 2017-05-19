Удар коалиции в САР: гибель сирийских военных и осуждение России

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Военные действия против сирийских вооружённых сил являются неприемлемыми, они нарушают суверенитет страны и влияют на перспективы политического урегулирования в арабской республике, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, комментируя последний удар коалиции США и союзников по позициям армии Сирии.

Авиация коалиции во главе с США в четверг вечером нанесла удар по проправительственным силам в районе Ат-Танфа на юге Сирии. Основанием стало то, что командование "на земле" посчитало действия правительственных отрядов "угрожающими силам коалиции".

Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против ВС Сирии. В апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру Башару Асаду.

"Реальные цели коалиции"

Коалиция нанесла удар по правительственным позициям вечером в четверг, однако Дамаск официально подтвердил факт атаки только утром в пятницу.

"Так называемая коалиция в 16.30 (в четверг) атаковала позицию сирийской армии на трассе Ат-Танф в сирийской пустыне, что привело к жертвам и материальному ущербу", — говорится в заявлении минобороны Сирии, поступившем в РИА Новости.

В ведомстве отметили, что действия коалиции во главе с США показывают реальные цели Запада, которые реализуются под предлогом борьбы с терроризмом.

"Сирийская армия реально воюет против террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и ИГ*… те, кто заявляет, что воюет против терроризма, должен направить свои удары на них, а не по единственной легитимной сирийской армии, которая воюет с терроризмом вместе со своими союзниками и друзьями", — отмечается в документе.

Реакция России

Удар последовал на фоне продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. Гатилов, который сейчас находится в Женеве, комментируя атаку, отметил, что любые военные действия, влекущие обострение обстановки, влияют на ход политического процесса в Сирии.

"Любые военные действия, влекущие за собой обострение обстановки в Сирии, безусловно, влияют на ход политического процесса. Тем более такие действия, которые были совершены против сирийских вооруженных сил… Это совершенно неприемлемо, это нарушение суверенитета Сирии", — сказал он.

Гатилов добавил, что действия против сирийских ВС — "это не операция против ИГ* и "Джебхат Ан-Нусры"*.

При этом он напомнил, что за день до удара по сирийским военным был также нанесён удар по мирным жителям, такие действия неприемлемы. "Буквально за день до этого был нанесен удар, в результате которого погибло большое количество гражданского населения в Сирии, что тоже является неприемлемым и, конечно, не способствует созданию благоприятной политической обстановки", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Комментируя последние события, в Пентагоне объяснили, что удар был нанесен чуть ли не в целях самообороны: проправительственные силы якобы зашли в "зону предотвращения конфликтов", где находились "партнеры США" по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). При этом в ведомстве пояснили, что к "зонам деэскалации", о которых договаривались на переговорах в Астане, эти районы отношения не имеют, а их существование якобы предусмотрено меморандумом, заключенном между российскими и американскими военными.

Авиаудар, нанесенный США по проправительственным силам в Сирии, нельзя считать случайностью, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Авиаудар, нанесенный коалицией во главе с США в четверг по проправительственным силам в Сирии, уже нельзя считать случайностью или ошибкой. Это умышленное действие, последствия которого еще предстоит оценить", — написал сенатор в Facebook в пятницу.

Косачев также прокомментировал объяснение, которое дал действиям своей авиации глава Пентагона Джеймс Мэттис. "Он заявил буквально: "Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска", — напомнил Косачев.

"То есть США буквально признают, что наносят удары по проправительственным силам суверенного государства, защищая свои собственные военные подразделения, которые находятся там нелегально, без мандата Совбеза ООН или приглашения властей страны. По сути, являясь оккупационными силами. И стороной конфликта", — подчеркнул законодатель.

Получается, США сами дают повод рассматривать этот "кейс" в Совбезе ООН, ибо любая риторика про необходимость "сдерживать режим (Башара) Асада" и тому подобное не может служить обоснованием для ракетных атак против тех, кто сражается с экстремистами, находящимися вне закона и вне международного права, указал Косачев.

Случайные и неслучайные удары

Официально заявленная Вашингтоном цель борьбы с ИГ* далеко не в первый раз расходится с ситуацией "на земле", когда под удар американцев попадают те, кто, по их же оценкам, террористами не являются. За время проведения США и союзниками военной кампании на территории Сирии произошло несколько как случайных, так и преднамеренных ударов коалиции по позициям сирийских войск.

Так, 17 сентября 2016 года самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по сирийским войскам, находившимся в окружении ИГ* в районе аэродрома Дейр-эз-Зора. По данным сирийского правительства, погибли 83 человека, более 100 были ранены. После нанесения ударов боевики ИГ* перешли в наступление на позиции армии Сирии.

Позднее бригадный генерал Ричард Коу, отвечавший за расследование обстоятельств сентябрьского ЧП в окрестностях Дейр-эз-Зора, заявил журналистам, что бомбардировка сирийских военных стала следствием "печальной ошибки", которая произошла в основном из-за человеческого фактора.

Коу также констатировал: российским военным пришлось ждать 27 минут для того, чтобы передать американской стороне информацию о позициях войск САР. По его словам, офицер, с которым российские военные "обычно поддерживали связь, в тот момент не был доступен". Таким образом по вине американской стороны меморандум о предотвращении инцидентов в тот момент не сработал.

Никаких серьезных изменений в ходе операции США и их союзников в Сирии после инцидента не произошло.

Принципиально другой характер имел ракетный удар США в апреле этого года по авиабазе Шайрат. Поводом для него стали сообщения о химической атаке, которую якобы совершили самолеты ВВС Сирии против мирных жителей в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) тогда заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Несмотря на то, что обвинения оппозиции были бездоказательными, президент США Дональд Трамп не стал дожидаться какого-либо расследования и отдал приказ нанести удар по авиабазе, с которой, как утверждала американская разведка, вылетали на бомбардировку сирийские самолеты. В общей сложности 7 апреля с эсминцев США в Средиземном море были выпущены 59 крылатых ракет. Однако, по данным российских военных, далеко не все они достигли цели. Авиабаза возобновила работу уже на следующий день. Прибывшие на место происшествия журналисты, в том числе и корреспондент РИА Новости, не обнаружили каких-либо следов химического оружия, которое, по заявлению Вашингтона, хранилось там.

Позднее США фактически заблокировали инициативу Россию по проведению международного расследования событий в Хан-Шейхуне. Организация по запрещению химического оружия пока не публиковала каких-либо выводов о произошедшем.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

В то же время командование сирийской армии заявляло, что у боевиков ИГ* и других террористических групп есть химические вещества, которые могут применяться как оружие массового поражения. Это подтверждали и в коалиции США, и власти Ирака, где были зафиксированы несколько химатак.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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