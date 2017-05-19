Гатилов: даты следующего раунда по Сирии в Женеве пока не определены

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Даты следующего раунда переговоров по Сирии в Женеве спецпосланником ООН по САР Стаффаном де Мистурой не определены, надо учесть священный месяц Рамадан, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Пока что де Мистура не определил конкретные даты следующего раунда переговоров в Женеве. Здесь есть некоторые моменты, которые должны быть учтены", — сказал он.

Гатилов отметил, что спецпосланник ООН по Сирии будет учитывать снижение политической активности в регионе в связи с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

"О своем решении, я надеюсь, де Мистура сообщит в скором времени", — добавил замглавы МИД РФ.

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