В Ракке снайпер ИГ* открыл огонь по мирным жителям

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Снайпер террористической группировки "Исламское государство"* открыл огонь по мирным жителям сирийской Ракки, пытавшимся бежать на территорию "Сирийских демократических сил" (SDF), осаждающих город, один человек погиб, еще пять получили ранения, сообщает курдское агентство Hawar News.

По данным агентства, мирные жители пытались покинуть город, осажденный SDF, и пройти в безопасные районы. В результате первого обстрела погиб 62-летний Мухамад аль-Рифаи, его 22-летний сын получил ранения. Через два часа снайпер открыл огонь по второй группе беженцев, еще четыре человека получили ранения, в том числе две женщины. Бойцы SDF вывезли их в безопасное место и оказали медицинскую помощь.

Ежедневно из осажденной Ракки выходят несколько сотен человек. По данным курдских источников, в подконтрольных SDF районах находятся уже десятки тысяч беженцев из Ракки.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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