Турция считает важным, чтобы ООН контролировала зоны деэскалации в Сирии

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Зоны деэксалации в Сирии должны контролироваться войсками под эгидой ООН, заявил глава МИД Турциии Мевлют Чавушоглу.

"Процесс, начатый в Астане, продолжается очень эффективно. Сейчас обсуждается вопрос, какие войска следует разместить для контроля зон деэксалации. Никто не будет возражать, если они будут находиться под контролем ООН", — цитирует Чавушоглу газета Aksam

Он добавил, что первое заседание рабочей группы по зонам деэскалации в Сирии с участием представителей стран-гарантов — Турции, Ирана и России — прошло 18 мая в Анкаре, а на 21 мая запланирована следующая встреча в Иране.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Планируется, что следующие переговоры по Сирии пройдут в середине июля в Астане, а за две недели до этого эксперты встретятся в Анкаре.

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