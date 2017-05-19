Гатилов прокомментировал шестой раунд переговоров по Сирии в Женеве

Приезд делегации ВКП сирийской оппозиции на встречу с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым в постпредство РФ при женевском отделении ООН

Приезд делегации ВКП сирийской оппозиции на встречу с замглавы МИД РФ Геннадием Гатиловым в постпредство РФ при женевском отделении ООН

ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Шестой раунд переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве оказался небезрезультативным, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Нынешний раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН оказался небезрезультативным. Это удалось достичь в результате плотных контактов спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры со всеми сторонами. Были определенные трудности, связанные с различным видением сирийскими сторонами хода диалога. Но была проявлена готовность двигаться вперед", — сказал он.

Гатилов отметил, что делегация правительства Сирии выразила готовность выделить экспертов для участия в технических встречах по обсуждению вопросов, касающихся конституции.

"Ожидаем, что таким же образом, в конечном счете, отреагирует и делегация ВКП (оппозиции САР — ред.)", — добавил он.

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