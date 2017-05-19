Спикер сената Казахстана и советник короля Саудовской Аравии обсудили Сирию

АСТАНА, 19 мая – РИА Новости. Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с советником короля Саудовской Аравии, председателем Центра исламских исследований принцем Турки аль-Фейсалом бен Абдель-Азизом аль-Саудом, стороны обсудили ситуацию в Сирии.

"Участники встречи обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Как подчеркнул Токаев, продолжающийся астанинский процесс вносит существенный вклад в мирное урегулирование сирийского кризиса", — отмечается в сообщении пресс-службы сената.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Планируется, что следующие переговоры по Сирии пройдут в середине июля в Астане, а за две недели до этого эксперты встретятся в Анкаре.

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