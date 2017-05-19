В Алеппо центр кардиологии возобновил массовые операции
08:1519.05.2017
(обновлено: 08:19 19.05.2017)
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АЛЕППО (Сирия), 19 мая — РИА Новости. Некогда самый престижный сирийский кардиоцентр аль-Басель в сирийском Алеппо возобновил массовые операции на сердце, выполнив только за минувшую неделю почти сто успешных хирургических вмешательств, сообщил журналистам главврач центра Халед Хайдар.
"За минувшую неделю хирурги кардиоцентра аль-Басель провели 90 сложнейших кардиоопераций, на очереди ещё 50 пациентов, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве", — сказал он.
Аорто-коронарное шунтирование, замена клапана сердца и полное его замещение искусственным — эти и десятки других специализированных операций бесплатны для больных, работа центра финансируется как из республиканских, так из муниципальных источников.
Темпы и качество таких хирургических вмешательств наращивается день ото дня, несмотря на то, что из работавших ранее в мирное время десяти высококлассных специалистов в настоящее время за операционными столами сейчас только двое кардиологов.
Главврач отметил, что с 2012 года, началом активных боевых действий в Алеппо, комплекс зданий кардиоцентра не единожды находился на линии огня. Больницу неоднократно бомбили, подвергали интенсивным минометным и даже ракетным обстрелам. Однако медики в экстремальных условиях продолжали борьбу за жизнь своих пациентов.
В 2016 году, едва утихли бои, местные власти сделали все возможное для того, чтобы обеспечить условия для работы корпусов аль-Баселя, отметил главврач.
Однако восстановить поврежденную импортную дорогостоящую медаппаратуру мешают введенные против Сирии санкции. По словам главврача, пути приобретения необходимых запасных частей из стран Запада проходят через посредников, но это лишние месяцы, которых, порой, не хватает пациентам.
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.