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Война в Сирии
Война в Сирии

В Алеппо центр кардиологии возобновил массовые операции

08:1519.05.2017
(обновлено: 08:19 19.05.2017)
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© РИА Новости / NewsTeam/Тимур АбдуллаевПерейти в фотобанкУборка улицы в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. Архивное фотоУборка улицы в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. Архивное фото
© РИА Новости / NewsTeam/Тимур Абдуллаев
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АЛЕППО (Сирия), 19 мая — РИА Новости. Некогда самый престижный сирийский кардиоцентр аль-Басель в сирийском Алеппо возобновил массовые операции на сердце, выполнив только за минувшую неделю почти сто успешных хирургических вмешательств, сообщил журналистам главврач центра Халед Хайдар.

Пункт временного размещения беженцев Жибрин в Алеппо
© РИА Новости
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В освобожденном от боевиков Алеппо восстанавливают электроснабжение
"За минувшую неделю хирурги кардиоцентра аль-Басель провели 90 сложнейших кардиоопераций, на очереди ещё 50 пациентов, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве", — сказал он.

Аорто-коронарное шунтирование, замена клапана сердца и полное его замещение искусственным — эти и десятки других специализированных операций бесплатны для больных, работа центра финансируется как из республиканских, так из муниципальных источников.

Темпы и качество таких хирургических вмешательств наращивается день ото дня, несмотря на то, что из работавших ранее в мирное время десяти высококлассных специалистов в настоящее время за операционными столами сейчас только двое кардиологов.

Горожане во время уборки на улице в районе Аль Назирия в сирийском Алеппо. Архивное фото
© NewsTeam
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В Алеппо российские врачи принимают до 200 пациентов в сутки
Главврач отметил, что с 2012 года, началом активных боевых действий в Алеппо, комплекс зданий кардиоцентра не единожды находился на линии огня. Больницу неоднократно бомбили, подвергали интенсивным минометным и даже ракетным обстрелам. Однако медики в экстремальных условиях продолжали борьбу за жизнь своих пациентов.

В 2016 году, едва утихли бои, местные власти сделали все возможное для того, чтобы обеспечить условия для работы корпусов аль-Баселя, отметил главврач.

Однако восстановить поврежденную импортную дорогостоящую медаппаратуру мешают введенные против Сирии санкции. По словам главврача, пути приобретения необходимых запасных частей из стран Запада проходят через посредников, но это лишние месяцы, которых, порой, не хватает пациентам.

Возвращение жизни на улицы Алеппо
© REUTERS / Ali HashishoАлеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Алеппо был в декабре освобожден от вооруженных группировок оппозиции и с тех пор находится под контролем сирийских правительственных сил.
© REUTERS / Omar SanadikiУходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Уходя из города, террористы разрушили многие объекты инфраструктуры, а также оставили после себя большое количество мин.
© REUTERS / Ali HashishoГубернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб назвал ужасающим масштаб этих разрушений, однако отметил, что сейчас город постепенно возвращается к нормальной жизни.
© REUTERS / Ali HashishoКладбище в Алеппо.Кладбище в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Кладбище в Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoНа одной из разрушенных улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
На одной из разрушенных улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВо многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Во многих районах Алеппо уже возобновлено электроснабжение и организована подача воды.
© REUTERS / Ali HashishoРоссийские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Российские военные специалисты разминировали в районе Алеппо десятки километров дорог и сотни гектаров территорий.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина с хлебом на улице в Алеппо.Женщина держит лепешки в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина с хлебом на улице в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiНа одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
На одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Ali HashishoВ Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
В Алеппо было восстановлено железнодорожное сообщение. Первый поезд прошел 25 января через освобожденные от боевиков районы от станции "Джибрин" до Багдада.
© REUTERS / Ali HashishoДети сидят на уроке в восстановленной школе.Дети на уроке в городе Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Дети сидят на уроке в восстановленной школе.
© REUTERS / Ali HashishoЖенщина идет по одной из улиц Алеппо.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Женщина идет по одной из улиц Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiМужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.Жизнь в Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Мужчина разбирает завалы в своем разрушенном магазине.
© REUTERS / Ali HashishoРазрушенное здание в Алеппо.Город Алеппо
© REUTERS / Ali Hashisho
Разрушенное здание в Алеппо.
© REUTERS / Omar SanadikiАдминистрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.Город Алеппо
© REUTERS / Omar Sanadiki
Администрация Алеппо постоянно ведет восстановительные работы, что быстрее вернуть город к довоенной жизни.
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Война в Сирии
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