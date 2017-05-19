В Алеппо центр кардиологии возобновил массовые операции

Уборка улицы в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. Архивное фото

Уборка улицы в районе Аль Назирия в сирийском Аллепо. Архивное фото

АЛЕППО (Сирия), 19 мая — РИА Новости. Некогда самый престижный сирийский кардиоцентр аль-Басель в сирийском Алеппо возобновил массовые операции на сердце, выполнив только за минувшую неделю почти сто успешных хирургических вмешательств, сообщил журналистам главврач центра Халед Хайдар.

"За минувшую неделю хирурги кардиоцентра аль-Басель провели 90 сложнейших кардиоопераций, на очереди ещё 50 пациентов, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве", — сказал он.

Аорто-коронарное шунтирование, замена клапана сердца и полное его замещение искусственным — эти и десятки других специализированных операций бесплатны для больных, работа центра финансируется как из республиканских, так из муниципальных источников.

Темпы и качество таких хирургических вмешательств наращивается день ото дня, несмотря на то, что из работавших ранее в мирное время десяти высококлассных специалистов в настоящее время за операционными столами сейчас только двое кардиологов.

Главврач отметил, что с 2012 года, началом активных боевых действий в Алеппо, комплекс зданий кардиоцентра не единожды находился на линии огня. Больницу неоднократно бомбили, подвергали интенсивным минометным и даже ракетным обстрелам. Однако медики в экстремальных условиях продолжали борьбу за жизнь своих пациентов.

В 2016 году, едва утихли бои, местные власти сделали все возможное для того, чтобы обеспечить условия для работы корпусов аль-Баселя, отметил главврач.

Однако восстановить поврежденную импортную дорогостоящую медаппаратуру мешают введенные против Сирии санкции. По словам главврача, пути приобретения необходимых запасных частей из стран Запада проходят через посредников, но это лишние месяцы, которых, порой, не хватает пациентам.