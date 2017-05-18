Сорок человек доставлены в больницы после атаки ИГ* в Сирии

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сорок мирных жителей были доставлены в сирийские больницы после атаки ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) на селение Акареб Ас-Сафия в провинции Хама, сообщил спутниковый телеканал сирийского телевидения.

Ранее сообщалось, что в результате резни погибли 20 мирных жителей.

По данным телеканала, жертвами стали более 20 мирных жителей, большинство из них это женщины и дети. Со ссылкой на информационный источник телеканал сообщил, что большое число террористов сегодня рано утром ворвались в дома на окраине селения Акареб Ас-Сафия к востоку от города Саламия (провинция Хама), и стали убивать их жителей, пока армейские подразделения и отряды народной самообороны не дали им отпор.

Как сообщил медицинский источник в городе Хама, у многих жертв террористов ИГ отрублены головы, руки и ноги. Он указал, что в больницы Хамы и Саламии доставлены 40 раненых жителей селения Акареб Ас-Сафия, которым оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, террористы ИГ также выпустили три ракетных снаряда по жилым кварталам города Саламия. Получили ранения два мирных жителя, сообщил спутниковый телеканал.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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