МИД России: все оружие в Сирию должно поставляться только правительству

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Все поставки оружия от третьих государств в Сирию должны осуществляться законному правительству страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение США снабжать вооружением курдов в Сирии.

"Все поставки оружия должны осуществляться законному правительству страны. Именно так поступает Москва в рамках своих отношений со странами Ближнего Востока, этого региона. Поэтому исходить надо из этого непреложного правила", — сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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