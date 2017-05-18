Россия считает бездоказательным доклад США о преступлениях властей Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия считает бездоказательным опубликованный на этой неделе доклад Госдепа США о якобы имеющих место нарушениях норм международного права со стороны властей Сирии, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдеп США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (Башара) Асада" в Сирии. И.о. помощника госсекретаря Стюарт Джонс, который зачитал основные положения документа, подтвердил позицию Вашингтона о виновности сирийского правительства в бомбардировках мирного населения, в том числе с применением химического оружия, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции. Джонс также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седнайя крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

"В документе содержится известный, далеко не оригинальный набор штампов. К сожалению, все они опять бездоказательны, все утверждения не имеют никакой фактуры о якобы имеющих место со стороны Дамаска, цитирую, "многочисленных нарушениях норм международного права", — сказала Захарова.

При этом она напомнила, что ракетный удар США по аэродрому Шайрат 7 апреля был грубейшим нарушением международного права. "По традиции, Вашингтон ссылается на данные правозащитных организаций и сведения собственной разведки, которые не представляется возможным проверить или изучить, в том числе и методологию подготовки этих материалов", — указала Захарова.

"В этой связи надеемся, что вместо стандартных предложений как всегда принять на веру свои утверждения, наши американские коллеги обнародуют убедительные доказательства своих громких заявлений, которые в обратном случае можно рассматривать в качестве элемента информационной войны против Сирии", — подчеркнула Захарова.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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