Сирийская армия отразила мощную атаку ИГ* на Акареб в районе Хамы

ДАМАСК, 18 мая — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке сил национального ополчения отразили атаку террористов "Исламского государства"* на город Акареб, расположенный близь трассы, ведущей в Алеппо, в 53-х километрах к востоку от города Хама, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

"Атака ИГ* на Акареб была в ночь на четверг. Бой был очень сильный. Армии совместно с ополчением удалось отбить атаки. Террористы понесли большие потери", — рассказал собеседник агентства.

В понедельник правительственные войска отбили атаку террористов ИГ на поселение Ас-Сеен в 23 километрах от Акареба.

Акареб и Ас-Сеен имеют стратегически важное географическое положение, так как находятся близь трассы, связывающей Алеппо с остальными провинциями Сирии. С другой стороны от Акареба идет основная трасса через город Саламия в Хаму.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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