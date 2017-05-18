"Сирийские демократические силы" освободили еще одну деревню около Ракки

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) освободили от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" еще одну деревню к востоку от города Ракка, сообщило курдское агентство Hawar News.

Деревня Хамрат Ганам (Hamrat Ghanam) была освобождена после боев, которые продолжались всю ночь, сообщило агентство. Сейчас бойцы SDF начали освобождать соседнюю деревню аль-Бутия (al-Boutiyah).

Ранее сообщалось, что SDF находятся в 2 километрах к востоку от городской черты Ракки, в 4 километрах к северу и в 23 километрах с запада от города. К югу от города остаются дороги, подконтрольные боевикам ИГ*.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения – в частности, минометов и пулеметов.

Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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