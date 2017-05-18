"Сирийские демократические силы" освободили еще одну деревню около Ракки

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) освободили от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" еще одну деревню к востоку от города Ракка, сообщило курдское агентство Hawar News.
Ранее сообщалось, что SDF находятся в 2 километрах к востоку от городской черты Ракки, в 4 километрах к северу и в 23 километрах с запада от города. К югу от города остаются дороги, подконтрольные боевикам ИГ*.
SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, освобождают Ракку при поддержке американской авиации и спецназа. Участие американцев вызывает протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.
Возможные поставки оружия курдам вызывали также острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России
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