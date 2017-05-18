Железняк: новыми санкциями по Сирии США отвлекают внимание от своих ошибок

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американское военное лобби, принимая законопроекты, обязывающие президента США ввести санкции за поддержку Сирии, пытается облечь в форму закона свои голословные обвинения и отвлечь внимание мировой общественности от собственных кровавых ошибок, заявил член комитета ГД по международным делам Владимир Железняк.

Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, предусматривающий санкции против лиц и организаций, которые оказывают помощь правительству Сирии для получения оружия массового поражения или ракетных технологий, а также оказывающих другую военную помощь. Кроме этого, был принят законопроект, предлагающий закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии.

"Очевидный политический успех России в Сирии не дает покоя военному лобби США и их западным партнерам по коалиции.. теперь голословные обвинения в адрес официального Дамаска и России они пытаются облечь в форму закона, но от этого они не стали ни чем иным, как информационной и политической операцией прикрытия, цель которой — отвлечь внимание мировой общественности от собственных кровавых ошибок", — цитирует Железняка пресс-служба.

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