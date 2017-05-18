Источник рассказал о предложенном де Мистурой механизме работы в Женеве

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Новый механизм по обсуждению конституционных и правовых вопросов, предложенный спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заработает в четверг в Женеве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом межсирийских переговоров.

"Механизм заработает. Первые встречи состоятся сегодня", — сказал он.

В ходе шестого раунда межсирийских переговоров в Женеве де Мистура предложил сторонам новый механизм для обсуждения вопросов, касающихся конституции Сирии, и связанных с этим правовых норм. Механизм представляет собой встречи экспертов в области права от каждой из делегаций отдельно с представителями офиса спецпосланника. От делегации Дамаска предполагается два участника, переговорщики от оппозиции будут находиться в другой комнате вместе: несколько человек от ВКП, плюс по одному представителю от платформ Москвы и Каира. Предполагается, что данный механизм будет работать только во время межсирийских переговоров в Женеве. Параллельно де Мистура будет вести с делегациями дискуссии по всем четырем "корзинам" — конституции, управлению, выборам и борьбе с терроризмом.

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