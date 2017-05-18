Столтенберг заявил о незаинтересованности НАТО в боевых операциях в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Никто не заинтересован в том, чтобы НАТО участвовала в боевых операциях в Сирии или Ираке, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Не было никакого запроса, никто не хочет, чтобы НАТО была вовлечена в боевые операции в Сирии или в Ираке. Вопрос о том, чтобы НАТО занималась боевыми операциями, совершенно не стоит", — сказал Столтенберг журналистам перед участием в заседании глав минобороны стран-членов ЕС.

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