Полковник Хаддур: сирийские войска по ходу войны перехватили инициативу

ДАМАСК, 18 мая — РИА Новости. Сирийские правительственные силы сумели по ходу конфликта в стране отразить поддерживаемую из-за рубежа агрессию и перехватить инициативу, заявил в интервью РИА Новости глава политического управления сирийской армии полковник Усама Хаддур.

Военно-политический конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Дамаск регулярно обвиняет арабские страны Персидского залива, Турцию и Запад в поддержке различных противостоящих правительству вооруженных группировок.

"Сирия на протяжении шести лет подвергается ожесточенной террористической войне из-за своего геостратегического положения… Эту войну ведут террористические группировки, которые получают все виды военной и политической поддержки от большого числа режимов в регионе и мире", — заявил Хаддур.

"Сегодня я могу сказать, что сирийская арабская армия при поддержке друзей и союзников смогла сдержать эту агрессивную войну и перехватить инициативу", — добавил он.

По словам военачальника, к настоящему времени государству удалось вернуть под свой контроль большинство сирийских городов, а группировки, наоборот, "осаждены в ограниченных районах" и переживают период "раскола и междоусобиц".

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