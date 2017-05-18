В ГД советуют США направить законотворческую энергию на коалицию в Сирии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов с усмешкой воспринял принятый в США законопроект, обвиняющий Россию в "бомбардировках мирного населения Сирии" и предложил американцам принять закон о непрофессиональных действиях западной коалиции в САР, возглавляемой Штатами.

Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, в котором предлагается закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии. Обвинения, которые ранее выдвигались лишь на уровне заявлений, зафиксированы в законопроекте за номером 1677, предусматривающем санкции за поддержку, в том числе и военную, властей Сирии.

"Смешно слышать такие известия. Воздушно-космические силы Вооруженных сил РФ избирательно наносят авиаудары по боевикам, по складам с оружием, с техникой, по запасам материальных средств", — сказал Красов РИА Новости, комментируя принятие законопроекта США.

Он подчеркнул, что действия наших летчиков и летчиков САР высокопрофессиональны.

"Чего не скажешь о действиях коалиционной группировки, возглавляемой США. Надо посоветовать, чтобы законопроект не в отношении России вносился, а в отношении непрофессиональных действий западной коалиционной группировки, возглавляемой США. Это будет намного эффективнее для борьбы с международным терроризмом", — добавил депутат.

Он привел в пример последний случай, когда был нанесен удар по мечети. "Это разве ВКС России? Нет, это западная коалиция. Не говорю уже об ударах по больницам, по свадьбам, по сельхозтехнике. Таких случаев масса", — отметил Красов.

По его словам, действия администрации США непредсказуемы, и в то время как все цивилизованное человечество ведет непримиримую борьбу с международным терроризмом, США вводят подобные санкции против России, которая поддерживает законно избранного президента Сирии, который, в свою очередь, тоже ведет борьбу с терроризмом на земле САР. Он убежден, что подобные решения играют на руку террористическим организациям.

"Может быть, это связано с тем, что те действия, которые предпринимают Россия и Сирия, имеют успех. И чтобы принизить его, эти санкции вводятся", — добавил депутат.

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