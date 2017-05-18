ВКП передала де Мистуре вопросы по механизму обсуждения конституции

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Делегация ВКП сирийской оппозиции передала спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре документ со своими замечаниями и вопросами по механизму обсуждения сирийской конституции, они опубликованы координатором ВКП по работе со СМИ.

Сирийская оппозиция, в частности, просит де Мистуру разъяснить суть создаваемого органа, будет ли он наделён каким-либо статусом от ООН, а также как он может ускорить прогресс в политическом процессе.

"Предложенный механизм предполагает, что он будет вырабатывать предложения, которые впоследствии будут реализованы. Если консультативный механизм будет предлагать такие решения, насколько они обязывающие и как это закреплено?" — интересуется оппозиция.

"Для того, чтобы оценить важность предложений по механизму, его необходимость и сформировать нашу позицию, мы должны получить разъяснения и ответы на наши вопросы", — говорится в документе оппозиции.

Создание механизма по обсуждению конституции — главный ожидаемый результат проходящего в эти дни в Женеве шестого раунда переговоров по Сирии. Согласно документу де Мистуры, который имеется в распоряжении РИА Новости, механизм должен начать работу сразу же, после согласования всеми делегациями. Предполагается, что это будут параллельные встречи в отдельных комнатах. В одной комнате — двух экспертов в области права от делегации Дамаска с двумя представителями офиса спецпосланника ООН, и в другой 4 или 5 представителей делегации ВКП и по одному представителю от платформ Москвы и Каира, также с сотрудниками офиса де Мистуры.

Накануне вечером после встречи делегации ВКП со спецпосланником несколько оппозиционеров заявили, что якобы де Мистура отозвал своё предложение. Однако потом другие члены делегации разъяснили, что это связано лишь с необходимости уточнения документа. Координатор ВКП по работе со СМИ позднее опубликовал сообщение, что новость о том, что де Мистура отозвал свою инициативу, не верна.

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