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Война в Сирии
Война в Сирии

Для США борьба с Асадом важнее борьбы с террором, считает Косачев

11:2218.05.2017
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Возможные санкции против России со стороны США "за поддержку властей Сирии" продолжают линию Вашингтона: борьба с Асадом важнее борьбы с террором, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Постпред США в ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
Постпред США при ООН потребовала от России признать "ужасы" режима Асада

Палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, предусматривающий санкции за поддержку властей Сирии. В обоснование необходимости введения санкций в документе заявляется о многочисленных нарушениях прав человека властями Сирии во главе с президентом Башаром Асадом. Всего в тексте законопроекта упомянуты 47 лиц, которые, по мнению конгрессменов, несут ответственность за нарушения прав человека в Сирии.

"Очередные санкции против России и Ирана "за поддержку режима Асада" в Сирии, о которых идет речь в законопроекте, одобренном палатой представителей Конгресса США, продолжают все ту же линию, которую гнет Вашингтон (или во всяком случае гнут сделавшие на этом свои политические карьеры конгрессмены): борьба с Асадом важнее борьбы с террором", — написал сенатор в Facebook.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Косачев прокомментировал продление санкций США в отношении Сирии

По словам политика, тому есть очевидные причины. "Один конкретный Асад как мишень для атак намного удобнее, чем терроризм, против которого так и не найдено эффективных рецептов, а те, что есть – взаимодействие с Россией, Ираном и тем же Асадом – крайне некомфортны", — отметил законодатель.

Косачев полагает, что после первой реакции – ракетного удара, "Вашингтону придется идти дальше, и все эти санкционные инициативы призваны, по сути, подтвердить, что Белый дом был прав в своих оценках событий в Сирии и в выборе линии поведения".

Парламентарий также отметил, что Вашингтон, по сути, "выключен" из женевского и астанинского процесса, а "потому здесь играет роль дипломатическая ревность Белого дома и желание дискредитировать то, что происходит не по его инициативе и не под его контролем".

Кроме того, администрация Трампа "стала заложницей медиаистерик" вокруг происходящего в Сирии, когда ей буквально не оставили маневра при выборе, на кого именно ей надо направить свою активность в Сирии: на взаимодействие с Россией, Ираном и Турцией против ИГИЛ* или на борьбу с режимом Асада, которого обвиняют во всех смертных грехах в глазах мировой общественности, добавил Косачев.

"Каждому свойственно сделать ошибку, однако то, чем сейчас заняты американские конгрессмены – это ее последовательное усугубление", подчеркнул политик. Американцы шаг за шагом сокращают себе возможности для инициативы в решении реальных проблем Сирии, идя на поводу у медийных истерик и становясь их заложниками, заключил он.

Законопроект, предусматривающий санкции за поддержку властей Сирии, предусматривает, что в течение 30 дней после подписания законопроекта президент должен будет ввести санкции против лиц и организаций, которые оказывают помощь правительству Сирии для получения оружия массового поражения, а также ракетных технологий или оказывающих ему другую военную помощь. После утверждения палатой законопроект поступает на рассмотрение сената, а затем на подпись к президенту страны.

Также палата представителей конгресса США приняла в среду законопроект, в котором предлагается закрепить обвинения в адрес ВКС России в преднамеренных бомбардировках мирного населения в Сирии. Обвинения, которые ранее выдвигались лишь на уровне заявлений, зафиксированы в законопроекте за номером 1677, предусматривающем санкции за поддержку, в том числе и военную, властей Сирии.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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