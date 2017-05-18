МИД Казахстана: сирийские переговоры в Астане не перенесут из-за EXPO-2017

АСТАНА, 18 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Совпадение очередной встречи по сирийскому урегулированию в Астане, намеченной на середину июля, с проведением в столице Казахстана международной выставки EXPO-2017 не приведет к переносу сирийских переговоров ни по срокам, ни по месту, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

Международная выставка "Астана EXPO-2017" пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года.

"Вопрос о переносе ни по срокам, ни по месту проведения не стоит. Я думаю, что у Казахстана достаточно сегодня потенциала, чтобы и в рамках EXPO принять на своей площадке очередную встречу астанинского процесса", — сказал он в четверг на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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