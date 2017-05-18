СМИ: ИГ* объединяет экспертов по химоружию из Ирака и Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Разведка США полагает, что "Исламское государство"* объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии в новое "подразделение по химическому оружию", передает телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей.
Предположительно, ИГ* консолидирует свои мощности по химическому оружию, чтобы укрепить способность защиты оставшихся опорных пунктов.
"Мы знаем, что они переместили многих из руководства из Рамки, и мы подозреваем также, что они переместили техническую составляющую в том числе", — сообщил CNN представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее в МИД РФ заявляли, в Москве уверены, что у террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* есть полноценные химические отравляющие вещества.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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