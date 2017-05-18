СМИ: ИГ* объединяет экспертов по химоружию из Ирака и Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Разведка США полагает, что "Исламское государство"* объединяет всех своих экспертов по химическому оружию из Ирака и Сирии в новое "подразделение по химическому оружию", передает телеканал CNN со ссылкой на представителя американских властей.

Телеканал отмечает, что "в состав ячейки входят специалисты по химическому оружию из Ирака и Сирии, которые ранее не работали вместе". Новое подразделение создается на территории, контролируемой ИГ* в Сирии, между городами Маядин и Аль-Каим.

Предположительно, ИГ* консолидирует свои мощности по химическому оружию, чтобы укрепить способность защиты оставшихся опорных пунктов.

"Мы знаем, что они переместили многих из руководства из Рамки, и мы подозреваем также, что они переместили техническую составляющую в том числе", — сообщил CNN представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что у боевиков ИГ* может быть не только химическое, но и биологическое оружие.

Ранее в МИД РФ заявляли, в Москве уверены, что у террористических организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"* есть полноценные химические отравляющие вещества.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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