Сирийская Ракка переживает наводнение из-за обрушения дамбы, сообщили в ООН

ООН, 17 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. В сирийской Ракке обрушилась дамба, что привело к наводнениям в провинции, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в среду.

"Мы обеспокоены сообщениями о наводнении на западе Ракки из-за обвала песчаной дамбы. В результате наводнения около 127 семей бежали из своих домов на запад, в сельскую местность", — сказал Дюжаррик на брифинге. Наводнение, по его словам, усугубило "и без того чрезвычайно тяжелую гуманитарную ситуацию для жителей города, находящегося под контролем ИГ (запрещено в РФ)". Он отметил, что представители ООН не имеют доступа ко всем районам городу.

По данным ООН, около 400 тысяч жителей Ракки нуждаются в гуманитарной помощи.

"Сирийские демократические силы" (SDF) при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение от ИГ сирийских городов Табка и Ракка.

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