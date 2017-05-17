Лидеры Египта и Иордании поддержали создание зон деэскалации в Сирии

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

Местность по дороге из Хамы в Тишрин в Сирии. Архивное фото

КАИР, 17 мая — РИА Новости, Надим Зуауи. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла Второй поддержали соглашение о создании зон деэскалации в Сирии, достигнутое на переговорах в Астане.

"Стороны приветствовали достигнутое в Астане соглашение о создании четырех зон деэскалации в Сирии, подтвердили поддержку всех усилий, направленных на прекращение насилия, улучшения гуманитарной ситуации", — говорится в заявлении, принятом по итогам переговоров двух лидеров в Каире в среду.

При этом ас-Сиси и Абдалла Второй поддержали и переговоры по сирийскому конфликту в Женеве, очередной раунд которых проходит в эти дни. Лидеры двух стран подчеркнули, что приоритетом остается поиск "политического решения конфликта в Сирии, который гарантировал бы сохранение ее территориальной целостности".

На переговорах в Астане была достигнута договоренность о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии. Кроме того, странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, направленный на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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