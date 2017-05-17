Представитель коалиции от США прибыл в подконтрольный курдам район в Сирии

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Представитель президента США в коалиции против радикальной группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк в сопровождении представителей госдепартамента США прибыл на север Сирии в районы, подконтрольные курдам, сообщило курдское агентство Firat.

Первой остановкой Макгерка был город Айн-Иса. По сообщению агентства, американская делегация впервые встретилась с должностными лицами Гражданской ассамблеи Ракки (самопровозглашенная курдами структура для управления провинцией Ракка после освобождения от ИГ*).

Кроме того, по данным агентства, сегодня американская делегация встретится с командующими "Сирийских демократических сил" (SDF) и курдского ополчения YPG. Ожидается, что на этом заседании будет оценена успешность операции по освобождению Ракки и применения тяжелого вооружения, предоставленного США YPG.

Курдские отряды, в том числе ополчение YPG, являются основой "Сирийских демократических сил" (SDF). При поддержке американской авиации и спецназа они ведут освобождение сирийских городов Табка и Ракка от ИГ. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Это, в свою очередь, вызывало острое недовольство Турции, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической. На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Дональд Трамп заявил о поддержке в борьбе с РПК.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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