SDF подошли на два километра к сирийской Ракке, удерживаемой ИГ*

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают операцию по освобождению города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, они подошли на расстояние двух километров к городу с востока, сообщило курдское агентство Firat.
С восточной стороны идут бои между SDF и ИГ* за деревню Бедир и расположенные в ней элеваторы. К северу от Ракки бойцы SDF обнаружили секретные тоннели боевиков.
С западной стороны SDF находятся дальше всего от города — на расстоянии 23 км, в деревне Аль-Каф.
По данным агентства, SDF собираются осаждать город одновременно с трех сторон.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>