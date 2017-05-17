SDF подошли на два километра к сирийской Ракке, удерживаемой ИГ*

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) продолжают операцию по освобождению города Ракка от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, они подошли на расстояние двух километров к городу с востока, сообщило курдское агентство Firat.

В настоящее время силы SDF находятся в четырех километрах с севера от города и в двух километрах с востока, сообщило агентство.

С восточной стороны идут бои между SDF и ИГ* за деревню Бедир и расположенные в ней элеваторы. К северу от Ракки бойцы SDF обнаружили секретные тоннели боевиков.

С западной стороны SDF находятся дальше всего от города — на расстоянии 23 км, в деревне Аль-Каф.

По данным агентства, SDF собираются осаждать город одновременно с трех сторон.

SDF, основу которых составляют курдские силы и ополчения арабских племен, при поддержке американской авиации и спецназа ведут освобождение сирийской Ракки от ИГ*. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном террористической.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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