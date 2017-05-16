Коалиция во главе с США отрицает авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США отрицает сообщения об авиаударах по сирийскому городу Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которых стали десятки мирных граждан, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо представителя армии США полковника Райана Диллона.

Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции нанесли авиаудары в районе поселения Аль-Экерше в провинции Ракка, погибли 22 человека, 12 ранены. Во вторник спутниковый канал сирийского телевидения сообщил, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли десятки человек, на данный момент известно о 31 погибшем.

В электронном письме агентству Диллон заявил, что самолеты коалиции в воскресенье и понедельник не наносили удары по городу. Целью авиаударов были только нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города и находящиеся под управлением боевиков.

"Мы не наносили удары в период времени, за который, предположительно, (произошли — ред.) жертвы среди мирных жителей", — говорится в письме Диллона. Он добавил, что другие страны наносили авиаудары по этому городу в указанные дни. Тем не менее, он не привел названия этих стран.

МИД Сирии во вторник осудил удары коалиции, назвав их нелегитимными. Ведомство также направило письма генеральному секретарю ООН и СБ ООН в связи действиями сил коалиции, ставших причиной гибели десятков невинных мирных граждан.

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