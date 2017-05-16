Трамп: США поддерживают любые усилия по сокращению насилия в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают любые усилия по сокращению насилия в Сирии и достижению мирного урегулирования.

"Мы также высоко ценим лидерство Турции в поиске выхода и (вариантов) окончания чудовищной братоубийственной гражданской войны в Сирии, которая оказывает влияние на весь мир… Мы также поддерживаем любые усилия по сокращению насилия и поиску мирного решения", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Турции Таийпом Эрдоганом в Вашингтоне.

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