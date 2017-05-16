ООН сожалеет, что не может проверить информацию о крематории в тюрьме в САР

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. ООН обеспокоена положением мирных жителей в сирийских тюрьмах, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Однако он отметил, что ООН не имеет возможности посетить тюрьмы страны и самостоятельно проверить информацию о крематории в одной из них, о чем накануне сообщил госдепартамент США.

"Мы не можем независимо проверить информацию о наличии крематориев в тюрьме Седная. Правительство Сирии систематически отказывало на запросы ООН на посещение тюрем и пенитенциарных учреждений", — сообщил Дюжаррик во вторник. Накануне, в день выхода доклада, он сообщил, что в ООН пока не ознакомились с соответствующим документом госдепартамента.

Дюжаррик подчеркнул, что различные ведомства ООН "регулярно документировали и сообщали о нарушениях прав человека в Сирии, включая пытки при задержаниях". "Мы крайне обеспокоены, что тысячи мирных граждан все еще удерживаются в правительственных исправительных учреждениях, и имеем основания полагать, что они систематически подвергаются жестокому, бесчеловечному обращению, включая пытки и сексуальное насилие", — сказал представитель ООН.

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