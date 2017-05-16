МИД Сирии осудил удары коалиции при которых погибли десятки мирных граждан

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск осуждает нелегитимные действия авиации международной коалиции во главе с США, жертвами которых стали десятки мирных граждан, сообщается в заявлении МИД Сирии, опубликованном сирийским национальным агентством САНА.

"Министерство иностранных дел Сирии направило два письма генеральному секретарю ООН и СБ ООН по факту вчерашних действий "международной коалиции", ставших причиной гибели десятков невинных мирных граждан в деревне Аль-Экерше в Ракке и городе Абу-Кемаль в Дейр-эз-Зор", — пишет агентство.

В МИД САР также категорически осудили не согласованные с Дамаском действия авиации, нарушающие воздушное пространство Сирии, и назвали подобные действия агрессией против сирийского народа и суверенитета страны.

Ранее сообщалось, что самолеты международной коалиции нанесли авиаудары в районе поселения Аль-Экерше в провинции Ракка, погибли 22 человека, 12 ранены. Во вторник спутниковый канал сирийского телевидения сообщил, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Камаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли десятки человек, на данный момент известно о 31 погибшем.

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