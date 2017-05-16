В ЕП заявили, что ЕС своей политикой по Сирии поощряет исламский терроризм

БРЮССЕЛЬ, 16 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Эдуард Ферран, представляющий парламентскую фракцию "Европа наций и свобод", заявил, что Евросоюз своей политикой в отношении Сирии поощряет исламский терроризм.
"Вы больше обеспокоены тем, чтобы систематически нападать на Россию, чем бороться с исламским терроризмом, который вы поощряете", — сказал депутат, обращаясь к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини.
Она участвует в дебатах по стратегии ЕС в отношении урегулирования конфликта в Сирии, которые проводит Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге. Трансляцию ведет видеослужба Еврокомиссии.
"Ваша позиция — ни (Башара) Асада (президента Сирии), ни "Исламского государства"* — не годится, госпожа высокий представитель (ЕС по внешней политике и политике безопасности). Западники следуют происламистской стратегии, которая состоит в разыгрывании карты суннитского исламизма с тем, чтобы поставить заслон России и арабскому национализму", — сказал депутат.
По его словам, лучший совет, который он может дать Могерини — "ничего не делайте в Сирии!".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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