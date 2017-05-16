Могерини по-прежнему не видит военной роли для Евросоюза в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини во вторник вновь заявила, что не видит военной роли для ЕС в Сирии.

"Я решительно убеждена, что то, что мы не являемся военным игроком в Сирии, делает нас сильнее в политическом контексте урегулирования кризиса. Именно потому, что мы не участвуем в разрушении страны. На протяжении всей войны мы находимся на стороне сирийского населения в качестве главного гуманитарного донора. Именно по этой причине мы должны сыграть более сильную роль в том, что касается политического посредничества и урегулирования", — сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию вела видео-служба Еврокомиссии.

Могерини заявила о поддержке Евросоюзом мирных переговоров в Женеве и Астане, ход которых она обсудила во вторник по телефону со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Самый короткий раунд межсирийских переговоров стартует в Женеве во вторник. Стороны попытаются закрепить успех дискуссий в Астане, которые завершились подписанием меморандума о зонах деэскалации, а также рискнут достичь реального результата на политическом треке.

На площадке "Астана" до этого уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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