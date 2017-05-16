Guardian: британские ВВС предотвратили планируемую ИГ* публичную казнь

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Публичную казнь, которую планировали совершить в Сирии боевики террористической группировки "Исламское государство"*, удалось предотвратить в результате удара беспилотника британских ВВС, пишет газета Guardian.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что на прошлой неделе в ходе очередного патрулирования в небе над Сирией беспилотник зафиксировал массовое сборище людей на одной из главных улиц города Абу-Камаль на востоке страны.

"Когда из грузовика перед толпой выгрузили двоих закованных узников, стало ясно, что ИГ* собирается устроить публичную казнь", — говорится в заявлении министерства.

Из-за большого числа мирных жителей, находящихся вблизи планируемого места казни, атаковать непосредственно потенциальных исполнителей не представлялось возможным, говорится в заявлении. По этой причине было принято решение ликвидировать двух боевиков, дежуривших на крыше одного из домов неподалеку.

Сообщается, что в результате удалось "немедленно прекратить казнь, так как боевики ИГ* скрылись с места, и толпа местных жителей рассеялась".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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