На родине погибшего в Сирии летчика Хабибуллина появится сквер в его честь

САМАРА, 16 мая — РИА Новости. Сквер в честь погибшего в Сирии летчика Ряфагатя Хабибуллина до конца года появится на его родине в селе Вязовый Гай Ульяновской области, администрация поселка ищет подрядчика для выполнения соответствующих работ, сообщается на сайте госзакупок.

"Работы по устройству сквера имени Хабибуллина Рафагата Махмутовича в селе Вязовый Гай Старокулаткинского района Ульяновской области, согласно контракту, должны быть выполнены до декабря 2017 года…Торги назначены на 18 мая", — говорится в сообщении.

Стоимость выполнения работ оценивается в 1,9 миллиона рублей, из них 1,7 миллиона рублей будет выделено из областного бюджета. Подрядчик должен будет озеленить территорию, обустроить освещение, пешеходные дорожки и лавочки. Предполагается, что в сквере будет установлен бюст погибшему летчику Хабибуллину.

Российские военные летчики-инструкторы Хабибуллин и Евгений Долгин погибли 8 июля 2016 года в Сирии во время облета в районе Пальмиры. В этот день крупный отряд боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" атаковал позиции сирийских войск восточнее Пальмиры. Прорвав оборону, террористы смогли захватить господствующие высоты. В это время Хабибуллин и Долгин совершали облет сирийского вертолета Ми-25. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, сорвав наступление боевиков. Экипаж вертолета погиб.

Ряфагать Хабибуллин был похоронен на родине в селе Вязовый Гай Ульяновской области, рядом с могилой отца. Церемония прощания с пилотом проходила в Ульяновской области, Краснодарском крае, где служил Хабибуллин, и в Сызранском вертолетном училище, которое он окончил. Летчик посмертно награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (с мечами), двумя орденами Мужества, орденом "За военные заслуги" и региональным орденом "За проявленное мужество" (Ульяновская область). В честь летчика в его родном селе была названа школа. Памятник Хабибуллину в марте был открыт на Кубани.