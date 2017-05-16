Володин пригласил коллег из Швейцарии посетить Сирию

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил коллег из парламента Швейцарии участвовать в визите делегации Госдумы в Сирию.

Ранее Володин заявил, что намерен посетить САР по приглашению главы сирийского парламента Хадии аль-Аббас в течение года.

"Мы планируем поездку в Сирию исходя из приглашения председателя народного собрания госпожи Аббас, в этой связи, если будет желание у вас, ваших коллег присоединиться, мы будем рады этому, потому что нам очень важно всем взять и включиться в этот процесс", — заявил Володин в ходе встречи с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Юргом Шталем.

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