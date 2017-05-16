Гатилов встретится в Женеве с де Мистурой, в среду возможна встреча с ВКП

ЖЕНЕВА, 16 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что проведет во вторник в Женеве, где проходит очередной раунд межсирийских переговоров, встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в среду возможна встреча с делегацией ВКП сирийской оппозиции.
"Я сейчас еду на встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Я для этого и прилетел сюда", — сказал он.
Отвечая на вопрос, состоится ли его встреча с делегацией ВКП сирийской оппозиции, Гатилов заявил, что "возможно завтра".
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