Гатилов встретится в Женеве с де Мистурой, в среду возможна встреча с ВКП

ЖЕНЕВА, 16 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что проведет во вторник в Женеве, где проходит очередной раунд межсирийских переговоров, встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, в среду возможна встреча с делегацией ВКП сирийской оппозиции.

"Я сейчас еду на встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Я для этого и прилетел сюда", — сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли его встреча с делегацией ВКП сирийской оппозиции, Гатилов заявил, что "возможно завтра".

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