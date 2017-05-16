В Женеве стартовали переговоры по Сирии

ЖЕНЕВА, 16 мая — РИА Новости. В Женеве начался шестой раунд переговоров по сирийскому урегулированию, делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари прибыла в женевское отделение ООН на встречу со спецпосланником организации по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает корреспондент РИА Новости.

Шестой раунд межсирийских переговоров, как ожидается, продлится до 19 мая.

Как ожидается, позднее во вторник де Мистура проведёт встречу с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии.

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