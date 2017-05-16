Россия передала сирийским жителям 6,4 тонны гумпомощи за сутки

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские военные за сутки провели в Сирии пять гуманитарных акций, в ходе которых свыше двух тысяч местных жителей получили 6,4 тонны гумпомощи, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено пять гуманитарных акций, из них: акции проведены в городе Алеппо, местному населению доставлено 4,8 тонны питьевой воды; в городе Дамаске местному населению выдано 1,6 тонны продуктов питания", — говорится в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что за сутки гуманитарную помощь получили 2032 человека.

Кроме этого, проведены три гуманитарные акции по линии ООН: отправлены два гуманитарных конвоя из населенного пункта Эр-Рамта (Иордания) в населенные пункты Телль-Гехаби Эт-Тайба провинции Деръа; в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен продукты питания общим весом 21 тонна.

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