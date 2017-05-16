В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, за сутки произошло 13 случаев стрельбы, большинство — в районах, контролируемых террористами, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* (запрещены в РФ).
По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и равно 1497. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений — 218.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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