В Минобороны отчитались об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, за сутки произошло 13 случаев стрельбы, большинство — в районах, контролируемых террористами, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск — четыре, Латакия — два, Хама — три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения, из них в провинциях: Идлиб — одно, Хама — три", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* (запрещены в РФ).

Кроме этого, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

По данным ведомства, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось и равно 1497. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий, также остается без изменений — 218.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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