Сирийские радикалы возобновили бои между собой в пригороде Дамаска

БЕЙРУТ, 16 мая — РИА Новости. Радикальные сирийские группировки возобновили боевые действия между собой в восточном пригороде Дамаска, убиты и ранены десятки боевиков, сообщает телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, в течение суток убиты или тяжело ранены не менее 80 членов бандформирований.

Первые сильные боестолкновения между радикальными группировками в восточном пригороде Дамаска начались 28 апреля. Тогда за сутки были убиты с обеих сторон более сотни боевиков.

В понедельник завершился последний этап вывода боевиков из квартала Кабун в восточном пригороде Дамаска. О полном освобождении квартала от террористов и начале восстановления инфраструктуры заявил губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

Квартал Кабун до последнего времени являлся одним из важных оплотов террористов в восточном пригороде Дамаска. Правительственные войска больше месяца вели активные боевые действия с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Кабуне и уничтожали огневые позиции, с которых боевики обстреливали жилые кварталы сирийской столицы.

В начале недели между руководством страны и рядом незаконных бандформирований было достигнуто окончательное соглашение, на основании которого часть боевиков и членов их семей покинули Кабун и отправились в сторону Идлиба. Другая часть боевиков, не входящая в состав "Джебхат ан-Нусры"*, приняла решение сложить оружие в обмен на амнистию согласно указу президента Сирии Башара Асада.

* Террористическая группировка, запрещена в России.

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